"واتساب" يقدم ميزات جديدة لأصحاب هواتف "آيفون"

كشف تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس" لأصحاب هواتف "آيفون"، والذي يقدم فيها عدد من المزايا الجديدة.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبرز ميزات "واتساب" الجديدة، هي إمكانية حسابات "آيفون" إخفاء آخر ظهور، وأن المستخدم "أون لاين" ومتاح.
وما يميز الخدمة الجديدة، عن تلك الموجودة على هواتف "أندرويد"، أن المستخدم يمكنه تخصيصها لمستخدمين بعينهم أو لجميع المستخدمين.
وسيسمح "واتساب" بإخفاء "حالة آخر ظهور" من المستخدمين خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، مثلًا.
وكشفت المصادر أن فريق المطورين يعمل أيضًا على زر تعديل للرسائل، بالإضافة إلى الرد على الرسائل في الدردشة.