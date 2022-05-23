"واتساب" يُنهي دعمه الأمني لعدد من هواتف "آيفون" في هذا التاريخ

أعلن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب"، نيته إنهاء الدعم لعدد من هواتف "آيفون" بتاريخ 24 أكتوبر المقبل.
وأوضح تطبيق "واتساب" في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيُنهي أي دعم أمني لهواتف "آيفون" العاملة بنظامي تشغيل "آي أو إس 10" و"آي أو إس 11".
وأوصى واتساب المستخدمين بضرورة ترقية أنظمة تشغيلهم لنظام تشغيل "آي أو إس 12" لما هو أحدث حتى يتمتعوا بالدعم الأمني لحساباتهم.
وستتأثر بتلك الطريقة "هواتف "آيفون 5 إس" و"آيفون 6" وآيفون 6 إس"، ولن يتمكنوا من استخدام "واتساب" إلا إذا غيروا هواتفهم بصورة كاملة لعدم قابلية تلك الهواتف تحميل نظام تشغيل "آي أو إس 12".