"ويندوز 11" سيُطلق تحديثاً يقدّم ميزات طال انتظارها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، نيتها إطلاق تحديث لنظام تشغيلها الأشهر عالمياً "ويندوز 11"، سيقدم عدداً من الميزات التي طال انتظارها لدى المستخدمين.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت وعدت خلال مؤتمرها للمطورين أنها ستقدّم خلال الأشهر المقبلة تحديثاً يمكّن مطوّري تطبيقات الطرف الثالث من إنشاء واجهة مستخدم لتطبيقات الويب التقدمية باستخدام نظم جديدة ستقدّمها لهم الشركة، ما سيمكّن النظام من تقديم خدمات أكثر فعالية للمستخدمين.
وقال بانوس باناي، كبير مسؤولي المنتجات في مايكروسوفت لنظام ويندوز والأجهزة الأخرى: "نريد أن يستمتع مستخدمونا بمحتوى أكثر أهمية بطريقة سلسة دون إبطاء عملهم الجاري".
وذكرت مايكروسوفت أن هذا الأمر قد يتيح مثلاً للمطورين إظهار الخلاصة الزمنية لتويتر أو الرسائل الجديدة على واتساب ظاهرة في واجهة المستخدم.
وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن مايكروسوفت وعدت أيضاً المطورين بتقديم أدوات جديدة لاستعادة التطبيقات المحذوفة من "ويندوز 11"، بدلاً من إجبار المستخدمين على إعادة تثبيت التطبيقات التي حذفوها بالخطأ.
كما ستكون تلك المهمة مفيدة في حالة انتقال المستخدم لجهاز كمبيوتر جديد، حيث يمكنه استعادة التطبيقات كافة التي قام بتحميلها على حسابه بمجرد تسجيل الدخول عن طريق على أي جهاز، في طريقة مشابهة لما يتم تنفيذه بهواتف "أندرويد" عن تسجيل الدخول لأي هاتف جديد.
وقال جورجيو ساردو، مدير متجر مايكروسوفت الإلكتروني: "ستساعد هذه الميزة المطوّرين على الاحتفاظ بعملائهم دون الحاجة إلى تذكيرهم بإعادة تحميل التطبيقات مرة أخرى عند تغيير الجهاز".