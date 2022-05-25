"ويندوز 11" سيطلق تحديثًا يقدم ميزاتٍ طال انتظارها

كما ستكون تلك المهمة مفيدة في حالة انتقال المستخدم لجهاز كمبيوتر جديد؛ حيث يمكنه استعادة كل التطبيقات التي قام بتحميلها على حسابه بمجرد تسجيل الدخول عن طريق على أي جهاز، في طريقة مشابهة لما يتم تنفيذه بهواتف "أندرويد" عن تسجيل الدخول لأي هاتف جديد.