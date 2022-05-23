"يوتيوب" تُزيل 70 ألف مقطع فيديو مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية

واستمر بقوله: "على سبيل المثال، حقق المحتوى الإخباري عن الغزو أكثر من 40 مليون مشاهدة، والمسؤولية الأولى وربما الأكثر أهمية هي التأكد من أن الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول هذا الحدث، يمكنهم الحصول على معلومات دقيقة وعالية الجودة وذات مصداقية على يوتيوب".