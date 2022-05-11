يوتيوب يتيح للمستخدمين تبادل "الهدايا مدفوعة الأجر"

وسيمكن للمعجين أن يدفعوا عادة مبلغ 4.99 دولارات شهريًّا للعضوية في القناة، وسيتمكنون حينها من الوصول لمحتويات حصرية أخرى سيوفرها صناع المحتوى لهم.