"يوتيوب" يسعى للحصول على أرباح مادية سريعة من خدمتها الشبيهة بـ"تيك توك"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن موقع "يوتيوب"، يسعى حاليًا للحصول على أرباح مادية سريعة من خدمة "شورتس" للمقاطع القصيرة الشبيهة بتطبيق "تيك توك".
وأوضح مسؤول في شركة "جوجل" الأمريكية المالكة لتطبيق "يوتيوب"، أن المنصة تختبر حاليًا إمكانية إضافة إعلانات على خدمة "شورتس" للمقاطع القصيرة.
وقال فيليب شندلر، كبير مسؤولي الأعمال في جوجل لمجموعة من المستثمرين: إن الشركة تختبر إمكانية إضافة إعلانات ترويجية، تكون مثبتة في التطبيق، عن استخدام خدمة "شورتس"؛ للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تُحققها في الآونة الأخيرة.
وقالت بدورها "روث بورات" المديرة المالية لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل: إن الشركة تشهد حاليًا نموًّا طفيفًا في الإيرادات تجاه خدمات الفيديوهات القصيرة؛ وهو ما علينا أن نختبره لتحقيق الدخل من خلاله، ووصفت بأن التعليقات والنتائج الأولى مشجعة جدًّا.
وفقًا لجوجل، تُحقق خدمة "شورتس" للمقاطع القصيرة، أكثرَ من 30 مليار مشاهدة على يوتيوب يوميًّا؛ وهو ما يعادل 4 أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.