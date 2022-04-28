"يوتيوب" يسعى للحصول على أرباح مادية سريعة من خدمتها الشبيهة بـ"تيك توك"

وفقًا لجوجل، تُحقق خدمة "شورتس" للمقاطع القصيرة، أكثرَ من 30 مليار مشاهدة على يوتيوب يوميًّا؛ وهو ما يعادل 4 أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.