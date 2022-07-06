يومان و12 ساعة.. واتساب يطلق ميزة "ثورية" جديدة لحذف الرسائل

لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، جديدة؛ حيث أتاح واتساب منذ عام 2017 إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها؛ بينما حدّثها على مدار كل تلك السنوات، ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة، أي يومين و12 ساعة.