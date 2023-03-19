جوجل تُحَذّر: عيوب "خطيرة" في بعض هواتف أندرويد تجعلها هدفًا سهلًا للهاكرز

ولفت التقرير إلى أن أبرز الهواتف التي سقطت ضحية لهذا المعالج، هواتف "سامسونج" و"بيكسل 6" و"بيكسل 7"، بالإضافة إلى السيارات التي تعتمد على هذا المعالج.