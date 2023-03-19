جوجل تُحَذّر: عيوب "خطيرة" في بعض هواتف أندرويد تجعلها هدفًا سهلًا للهاكرز

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيرًا من "خطر" يداهم عددًا كبيرًا من الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، يجعلها هدفًا سهلًا لأي متسللين أو هاكرز.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إكس دي إيه ديفلوبرز" التقني المتخصص، أن فريق "بروجيكت زيرو" التابع لجوجل، اكتشف نحو 18 ثغرة إلكترونية خطيرة في معالجات "آكسيونز أوتو تي 5123".
ولفت التقرير إلى أن أبرز الهواتف التي سقطت ضحية لهذا المعالج، هواتف "سامسونج" و"بيكسل 6" و"بيكسل 7"، بالإضافة إلى السيارات التي تعتمد على هذا المعالج.
ورصد الباحثون 4 عيوب إلكترونية خطيرة بالمعالج تسمح للهاكرز بالوصول إلى الأجهزة؛ من خلال رقم الهاتف وحده دون أي تفاعل من المستخدم.
وتُمَكّن الثغرات هذه، الهاكرز من تنفيذ ما يطلَّق عليه "تنفيذ الشفرة عن بُعد من الإنترنت إلى النطاق الأساسي".
وطالبت جوجل مستخدمي "أندرويد" في هذه الهواتف، بضرورة إيقاف تشغيل "واي فاي" (الإنترنت اللاسلكي)، وخدمة "فويس أوفر إل تي إي"، من الإعدادات لحماية أنفسهم من التعرض للقرصنة.
وطالبت جوجل الشركات المصنّعة لهذه الهواتف بطرح تحديثات أمنية لمعالجة هذه الثغرات؛ فيما أكدت أنها طرحت تحديثًا لمستخدمي "بيكسل" لمعالجة الأمر.
وعلّق المتحدث باسم "سامسونج" على هذه التقارير، بأنها تأخذها على محمل الجد؛ لافتًا إلى أنه ستصدر تصحيحات أمنية لخمسة من تلك الثغرات الخطيرة خلال شهر مارس الجاري.