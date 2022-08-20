"إنستجرام" تقرّ بخطأ تقني في خدمات "رييلز" أصاب المستخدمين بالقلق

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إنستجرام أقرّت بالخطأ، ونفت أنها كتمت عمدًا صوت مقاطع الفيديو "رييلز"، لمنع المستخدمين من تصديرها إلى "تيك توك".