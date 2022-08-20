"إنستجرام" تقرّ بخطأ تقني في خدمات "رييلز" أصاب المستخدمين بالقلق

أقرّت منصة التراسل المصور "إنستجرام" بخطأ تقني وثغرة أمنية، تسبّبت في عطل بخدمات "رييلز"، أدّى لكتمان الصوت في المقاطع القصيرة الخاصة بهم.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إنستجرام أقرّت بالخطأ، ونفت أنها كتمت عمدًا صوت مقاطع الفيديو "رييلز"، لمنع المستخدمين من تصديرها إلى "تيك توك".
وقالت المتحدثة باسم إنستجرام: إن هذا كان مجرد "خلل صوتي" وهو في طور الإصلاح.
وذكر المسؤول أنه يبدو أن الخطأ يظهر بصورة أكبر لدى مستخدمي تطبيق "إنستجرام" لهواتف "آيفون"، واعدة بحلّ هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة.