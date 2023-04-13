خطر كبير وتحذير مخابراتي.. مَنافذ شحن الهاتف بالأماكن العامة بين عامل "منقذ" و"فخ"

تنتشر منافذ شحن الهاتف المجانية، في المطارات المتطورة، والأماكن العامة في بعض الدول، وقد تكون عاملًا "منقذًا" لإبقائنا على تواصل مع العالم، عندما تنفد بطارية الهاتف؛ لكن المخابرات الأمريكية جاءت الآن لتحذر من استخدامها.
وحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من استخدام منافذ الشحن العامة المجانية، مثل تلك التي من المحتمل أن تكون قد استخدمتَها من قبلُ في المطارات والمقاهي.
وقالت أجهزة المخابرات والأمن الداخلي في أمريكا، وفق ما نقله الخميس موقع "سكاي نيوز عربية": إن المتسللين "اكتشفوا" كيفية استخدامها لإصابة الأجهزة ببرامج ضارة وبرامج مراقبة أخرى.
وقالت صفحة "إف بي آي" فرع مدينة دنفر: "احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB، واستخدم مقبسًا كهربائيًّا بدلًا من المنافذ العامة".
ويتحدث خبراء الأمن السيبراني عن طريقتين رئيسيتين "للقرصنة"، تستهدف أولئك الذين يستخدمون منافذ USB العامة: الطريقة الأولى هي عن طريق تحميل برامج ضارة على محطات الشحن العامة للوصول إلى الأجهزة أثناء عملية الشحن. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البرامج الضارة لسرقة بيانات اعتماد الحساب والمعلومات المالية والتفاصيل الأخرى.
الطريقة الثانية هي "الاقتحام بالفيديو"؛ حيث تسجل المعدات المخبأة في نقطة شحن مخترقة لقطات لكل ما يحدث على الجهاز أثناء توصيله، من إدخال كلمات المرور إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني.