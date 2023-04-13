خطر كبير وتحذير مخابراتي.. مَنافذ شحن الهاتف بالأماكن العامة بين عامل "منقذ" و"فخ"

تنتشر منافذ شحن الهاتف المجانية، في المطارات المتطورة، والأماكن العامة في بعض الدول، وقد تكون عاملًا "منقذًا" لإبقائنا على تواصل مع العالم، عندما تنفد بطارية الهاتف؛ لكن المخابرات الأمريكية جاءت الآن لتحذر من استخدامها.