سامسونج تنشر مقطع فيديو لـ"اختبار المتانة" لهاتف "جلاكسي زد فليب 4".. وهذه النتيجة

نشرت JerryRigEverything مقطع فيديو لـ"اختبار المتانة" لهاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية الأحدث القابل للطي "جلاكسي زد فليب 4".
ويُظهر اختبار المتانة، الذي عرض تفاصيله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تَعَرّض هاتف "جلاكسي زد فيب 4" للخدش والحرق ومحاولة الثني.. والمفاجأة أن الهاتف ظل يعمل رغم كل هذه المحاولات.
لم يتوقف الجهاز عن العمل رغم كل محاولات تدميره، فقط ظهر صوت مزعج من الجهاز عند محاولة ثنيه، لكنه لم يتوقف عن العمل مطلقًا، ولم يتعطل فقط إلا إمكانية طيه مجددًا بعد محاولة الثني.
استخدم الاختبارُ كوبَ الشفط وشفرات الحلاقة، وظل الجهاز يعمل رغم استخدامها، وعند فتح الجهاز وأجزائه الداخلية، لم يظهر سبب صوت الفرقعة عند محاولة ثني الهاتف.