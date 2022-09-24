سامسونج تنشر مقطع فيديو لـ"اختبار المتانة" لهاتف "جلاكسي زد فليب 4".. وهذه النتيجة

لم يتوقف الجهاز عن العمل رغم كل محاولات تدميره، فقط ظهر صوت مزعج من الجهاز عند محاولة ثنيه، لكنه لم يتوقف عن العمل مطلقًا، ولم يتعطل فقط إلا إمكانية طيه مجددًا بعد محاولة الثني.