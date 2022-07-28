صدمة لمستخدمي "آيفون".. قيود جديدة من "أبل" على إرسال الرسائل

ولم توضح "أبل" سبب هذه القيود التي فرضتها على تحرير وحذف الرسائل، ولكن مصادر أرجعت ذلك إلى إساءة بعض المستخدمين استخدام هذه التقنيات، حيث كان يستخدمها البعض في إرسال رسالة ليحصل على موافقتك عليها، ثم يقوم بتعديل شروطها فيما بعد؛ ليضمن عدم مطالعتك إياها واطّلاعك على التعديلات، خاصة وأن هذه الرسالة السابقة تختفي ولا يمكنك الاحتفاظ بأدلة على تعديل وتغيير الشروط.