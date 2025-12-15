تأكيدات رسمية بشأن موعد إطلاق "جوجل" نظارتها الذكية الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي

يعد هذا هو أول إعلان رسمي عن موعد الإطلاق المستهدف لتلك النظارات، التي أشارت "جوجل" إلى أنها ستعتمد روبوت الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني".