تأكيدات رسمية بشأن موعد إطلاق "جوجل" نظارتها الذكية الجديدة العاملة بالذكاء الاصطناعي

أكدت "جوجل" و"واربي باركر" خططهما من أجل إطلاق نظارات ذكية جديدة عاملة بالذكاء الاصطناعي، وكشفا عن الموعد المتوقع لطرح هذه النظارات.
وأوضحت "جوجل" أنها تتعاون مع "سامسونج" و"واربي باركر" و"جينتل مونستر" لطرح نظارات جديدة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق خلال عام 2026 المقبل.
يعد هذا هو أول إعلان رسمي عن موعد الإطلاق المستهدف لتلك النظارات، التي أشارت "جوجل" إلى أنها ستعتمد روبوت الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميني".
وتشير "جوجل" إلى أن نظاراتها الجديدة ستكون بدون شاشة، وستعتمد على الصوت بشكل أساسي، مزودة بمكبرات صوت وميكروفونات وكاميرا، والثانية نظارات مزودة بشاشة عرض صغيرة مدمجة في العدسة لعرض معلومات خاصة وسياقية.
وستعمل النظارات بنظام "أندرويد إكس آر"، وستستخدم "جيميني"، لتحليل محيط المستخدم، والترجمة الفورية، والتقاط الصور بالصوت، وعرض المعلومات السياقية دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.
وذكرت "جوجل" أن نظارتها الجديدة هي "أول جهاز استهلاكي مصمم خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي"، لافتة إلى أنه ستكون "نظارات أنيقة وخفيفة الوزن تدمج ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة بطرق طبيعية وبديهية للاستخدام اليومي".
وقالت كذلك شركة "جنتل مونستر"، الكورية الجنوبية المتخصصة في النظارات الفاخرة، إن شراكتها مع "جوجل" لإطلاق هذه النظارة تركز على إعادة تعريف مفهوم النظارات وتحدي المفاهيم التقليدية.
وذكرت أنها تسعى إلى "ابتكار نظارات عصرية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي تُتيح لنا إضفاء شعور بالدهشة".