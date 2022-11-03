"واتساب" تطرح تقنية جديدة تسمح بالجمع بين الدردشات الجماعية ذات الصلة معًا

طرحت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" ميزة جديدة أطلقت عليها "منتديات واتساب"، وتهدف إلى الجمع بين الدردشات الجماعية ذات الصلة معًا.
وبدأت ميزة "المنتديات" في الوصول لعدد من مستخدمي "واتساب"، التي سبق أن أعلن عنها الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام.
وتُسمح هذه الميزة للمستخدمين بدمج الدردشات الجماعية "تحت مظلة واحدة مع هيكل يناسبهم"، يتم العمل فيها على أدوات مماثلة لتلك المستخدمة في إنستجرام أو فيسبوك.
وستكون المنتديات متاحة لجميع مستخدمي واتساب في الأشهر المقبلة. وستتمكن من إعداد محادثات جماعية أصغر داخل المجتمع لمناقشة الأشياء التي تهمك والتبديل بينها بسهولة.
وستُقدم واتساب للمسؤولين "أدوات جديدة قوية" لإدارة المنتديات، مثل القدرة على بث الإعلانات إلى جميع الأعضاء، والقدرة على اختيار المجموعات المراد تضمينها.
وتقترح "واتساب" أن الأحياء وأماكن العمل والآباء الذين لديهم أطفال في نفس المدرسة، قد يجمعون المجموعات معًا كجزء من المجتمع.
ولتفعيل الخاصية يمكنك النقر فوق علامة التبويب "منتديات" في الجزء العلوي من تطبيق أندرويد أو أسفل الشاشة على نظام "آي أو إس" للبدء، وستتمكن من بدء منتدى من الألف إلى الياء أو إضافة مجموعات موجودة إليه.