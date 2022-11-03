"واتساب" تطرح تقنية جديدة تسمح بالجمع بين الدردشات الجماعية ذات الصلة معًا

ولتفعيل الخاصية يمكنك النقر فوق علامة التبويب "منتديات" في الجزء العلوي من تطبيق أندرويد أو أسفل الشاشة على نظام "آي أو إس" للبدء، وستتمكن من بدء منتدى من الألف إلى الياء أو إضافة مجموعات موجودة إليه.