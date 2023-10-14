قائمة بالهواتف التي سيتوقف "واتسآب" عليها اعتبارًا من 24 أكتوبر

وأقرت إدارة "واتسآب" أنها ستتوقف عن دعم الأجهزة التي تعمل بإصدارات نظام التشغيل "أندرويد" أقل من 5.0، حتى تتمكن من التركيز على ميزات جديدة لمستخدمي إصدارات أنظمة التشغيل الأحدث.