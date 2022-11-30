تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف "جوجل بيكسل 7 أيه"

كشفت تسريبات صحفية عن المواصفات شبه الكاملة لهاتف "جوجل" المرتقب "بيكسل 7 أيه"، والذي سيشبه بصورة كبيرة تصميم هاتف "بيكسل 7".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تصميم الظهر لهاتف "بيكسل 7 أيه" يشبه بصورة كبيرة لهاتف "بيكسل 7"؛ للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي حققها الهاتف في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة.
سيكون النتوء الخاص بالكاميرا الأمامية "بيكسل 7 أيه" أكثر وضوحًا؛ بسبب الحواف السميكة من جميع النواحي.
وتوقعت التسريبات أن أبعاد هاتف "بيكسل 7 أيه" ستكون 152.4 × 72.9 × 9 ملم، وهي أبعاد أصغر قليلًا من "بيكسل 6 أيه".
ومن المتوقع أن يأتي هاتف "بيكسل 7 أيه" بلونين الأبيض والرمادي الداكن، وقد تطلق جوجل لونين مختلفين تمامًا، وهو ما لم تؤكده المصادر بعدُ.
وتشير التقارير إلى أن "بيكسل 7 أيه" سيأتي بشاشة ذات دقة 90 هرتز بدقة "فول إتش دي بلس"، ومستشعر بصمات أصابع مدمجة في الشاشة.