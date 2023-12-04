"جوجل" تؤجل إطلاق منافس "شات جي بي تي 4" إلى العام المقبل

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، تأجيلها إطلاق تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافس لـ"شات جي بي تي 4"، إلى عام 2024 المقبل.
وأوضحت المصادر لموقع "ذا إنفورميشن"، أنه لن يتم إطلاق تطبيق "جيميني" الذي كانت تروّج له في مؤتمرها للمطوّرين قبل أشهر قليلة، كبديل ومنافس رئيس لخدمة "شات جي بي تي 4".
وتشير المصادر إلى أن عملية التأجيل تمت لمزيدٍ من الاختبار للتطبيق قبل إطلاقه رسمياً، خاصة أن الشركة تعد أن يتم التطبيق بقدرات رائعة متعددة الوسائط.
وخططت "جوجل" في البداية لإطلاق التطبيق لأول مرة قبل نهاية العام، لكن التأجيل جاء بسبب اختبارات تجرى على اللغات غير الإنجليزية في التطبيق، ما جعل الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، يتخذ قراراً بتأجيل الإصدار لحين انتهاء الاختبارات بصورة كاملة.
يهدف "جيميني" إلى أن يكون قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من التطبيقات، والجمع بين أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور والنصوص للقيام بمهام أكثر تقدمًا.
وفي شهر مايو، قالت "جوجل": "بمجرد الضبط الدقيق والاختبار الصارم للسلامة، سيكون جيميني متاحًا بأحجام وقدرات مختلفة".
ومن المتوقع أن تقدم خدمة "جيميني" تحسينات على منتجات "جوجل" الحالية والمعززة بالذكاء الاصطناعي أيضًا، مثل Bard وGoogle Assistant والبحث.