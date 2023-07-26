كل ما تريد معرفته عن مفاجآت "سامسونج" التي تجهّزها لعشاقها اليوم

وتتوقّع المصادر أن تكشف سامسونج النقاب عن هواتفها الجديدة القابلة للطي "جلاكسي زد فليب 5" و"جلاكسي زد فولد 5"، إضافة إلى أجهزتها القابلة للارتداء، وهي ساعة "ووتش 6" الذكية وساعة "ووتش 6 كلاسيك" الذكية، علاوة على 3 أجهزة لوحية ضمن سلسلة "جلاكسي تاب إس 9".