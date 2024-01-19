نقل الملكية أبرزها.. "واتساب" تختبر 4 مزايا جديدة في "القنوات"
كشفت تقارير صحفية عالمية اختبار منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" 4 مزايا جديدة في خدمة "القنوات" الجديدة الخاصة بها.
وأوضح التقرير المنشور موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص، أن "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح لأصحاب القنوات، نقل ملكيتهم الكاملة لهذه القنوات إلى آخرين.
وأفاد التقرير بأن نقل الملكية يمكن أن يجرى عن طريق بعض الخطوات السهلة، من خلال اتباع الخطوات التي ستجدها عند النقل على خيار "نقل الملكية" المضاف حديثاً إلى الخيارات المتاحة في صفحة "معلومات القناة".
وسيتيح الخيار لمالكي القنوات نقل الحقوق والصلاحيات الإدارية للقناة لمسؤولين آخرين من اختيارهم، وصممت تلك الميزة لإكساب قنوات "واتساب" مزيدا من المرونة وسهولة الاستخدام، ولتمكين مالكي القنوات من التكيف مع قرارات نقل ملكية القناة.
وتكمن أهمية هذه الميزة، عند إدارة القناة من خلال حسابي "واتساب" منفصلين، وبعد نمو القناة قد يرغب مالكها في تحديد حساب مخصص للإدارة وإبقاء الحساب الثاني للاستخدام الشخصي، أو عند رغبة مالك القناة على بيع القناة نفسها لشخص أو جهة أخرى.
أما بالنسبة للميزات الأخرى، فكان أبرزها إضافة "واتساب" ميزة إتاحة نشر المقاطع الصوتية واستطلاعات الرأي إلى منشورات القنوات.
وكانت "واتساب" قد أعلنت في وقت سابق زيادة الحد الأقصى لمشرفي القنوات إلى 16 مشرفاً.