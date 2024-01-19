نقل الملكية أبرزها.. "واتساب" تختبر 4 مزايا جديدة في "القنوات"

وتكمن أهمية هذه الميزة، عند إدارة القناة من خلال حسابي "واتساب" منفصلين، وبعد نمو القناة قد يرغب مالكها في تحديد حساب مخصص للإدارة وإبقاء الحساب الثاني للاستخدام الشخصي، أو عند رغبة مالك القناة على بيع القناة نفسها لشخص أو جهة أخرى.