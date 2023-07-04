"حرب الرقائق".. الصين تفرض قيودًا جديدة في إطار صراعها مع أمريكا

وأشارت الحكومة الصينية -بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- أنه اعتبارًا من الشهر المقبل؛ ستكون هناك حاجة إلى تراخيص خاصة لتصدير الغاليوم والجرمانيوم من الصين، التي تُعد أكبر منتج للمعادن في العالم.