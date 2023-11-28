"سامسونج" تستحوذ على منصة مشغلات صوتية شهيرة

وأوضحت "سامسونج" أن شركة "هارمان" التابعة لها، استحوذت على منصة "روون"؛ للاستفادة من خبراتها في مجال المنصات الصوتية العابرة للأجهزة، والاستفادة منها في سماعات الأذن والهواتف الذكية المرتقبة من سامسونج.