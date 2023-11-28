"سامسونج" تستحوذ على منصة مشغلات صوتية شهيرة

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن استحواذها على منصة مشغلات صوتية وموسيقية شهيرة، اشتهرت بسهولة استخدامها عبر الأجهزة المتعددة في غرف متعددة بغض النظر عن علاماتها التجارية.
وأوضحت "سامسونج" أن شركة "هارمان" التابعة لها، استحوذت على منصة "روون"؛ للاستفادة من خبراتها في مجال المنصات الصوتية العابرة للأجهزة، والاستفادة منها في سماعات الأذن والهواتف الذكية المرتقبة من سامسونج.
وعلق ديف رودجرز رئيس قسم نمط الحياة في شركة هارمان على الصفقة ووصفها بأنها جزء من هوية الشركة "لخلق تجارب صوتية استثنائية" للشركاء والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روون" إينو فانديرميير: إن توحيد القوى سيكسب Roon الحجم والموارد والوصول إلى شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية.
وستحتفظ العلامة التجارية باستقلاليتها للاستثمار في نمو الأعمال ومستقبلها، ومع ذلك، فإنها ستقدم خبرتها في إدارة البيانات وقدرات مشاركة المستهلك لجميع شركاء "هارمان" بما في ذلك خدمات الهواتف المحمولة لشركة "سامسونج".