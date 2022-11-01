تقارير تكشف خطط سامسونج لعام 2023.. تركيز بعيد عن الهواتف الذكية

وكشف تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونج تهدف إلى بيع نحو 270 مليون هاتف ذكي عام 2023 المقبل، في محاولة للوصول إلى ذروة المبيعات التي وصلت إليها في 2017 عند 320 مليون وحدة.