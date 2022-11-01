تقارير تكشف خطط سامسونج لعام 2023.. تركيز بعيد عن الهواتف الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية خطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لعام 2023، التي أظهرت نيتها التركيز بعيداً عن قطاع الهواتف الذكية التقليدية، وأن تصب اهتمامها على سوق الأجهزة القابلة للطي.
وكشف تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونج تهدف إلى بيع نحو 270 مليون هاتف ذكي عام 2023 المقبل، في محاولة للوصول إلى ذروة المبيعات التي وصلت إليها في 2017 عند 320 مليون وحدة.
وقدرت سامسونج مبيعاتها خلال 2022 بنحو 260 مليون وحدة، موضحة أن تركيزها العام المقبل سيكون على الأجهزة القابلة للطي، التي تتوقع أن تحقق نمواً يصل إلى 80% خلال عام 2024.
وبحسب التقرير، فإن سامسونج تجهّز أجهزة "زد فليب" و"فولد" قابلة للطي العام المقبل بتصاميم محسنة وأكثر متانة وأفضل في الطي، لتعزز من منافسة هذه الأجهزة القابلة للطي في سوق الهواتف الذكية.