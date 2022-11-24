"جوجل" تحدّث تطبيق الرسائل النصية لتجعله أقرب إلى الدردشة

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن تحديث جديد في تطبيقها للرسائل النصية على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، يجعله أقرب إلى الدردشة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن رسائل جوجل "آر سي إ"، سيمكن مستخدميها من الرد على أي رسالة بأي رمز تعبيري مثل أي دردشة.
وكان في السابق، طرحت جوجل لفترة تجريبية ردود فعل برموز تعبيرية عبارة عن 7 رموز تعبيرية فقط.
وستعمل تقنية رسائل جوجل عند النقر باستمرار على رسالة واردة على تطبيق رسائل جوجل، والاختيار من بين الرموز التعبيرية المختلفة.
كما يمكن للمستخدم النقر فوق الرمز التعبيري في زاوية الرسالة، التي تم رد الفعل والحصول على عرض أقرب لهذا الرمز التعبيري بجوار اسم المستلم الذي تفاعل معه.
في حالة عرض ردود الفعل من رسالة جماعية، ستظهر جميع الأسماء والرموز التعبيرية التي تفاعلوا معها في موجه منبثق.