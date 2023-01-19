تحديث جديد لـ"آيفون" يصلح هذه الأعطال

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد سيزيل الخطوط الأفقية التي تظهر مؤقتًا على شاشة الهاتف، كما سيصلح شاشة القفل والأداة الخاصة بها.