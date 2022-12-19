"تويتر" يمنع الترويج لوسائل تواصل اجتماعي أخرى على منصته

أعلن تويتر، يوم أمس (الأحد)، أنه لن يسمح لمستخدميه بالترويج لحساباتهم على وسائل تواصل اجتماعي أخرى؛ بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام؛ لكن بدا وكأن إيلون ماسك المالك الجديد للموقع الأزرق، قد تراجع بعد ساعات عن هذه السياسة الجديدة.