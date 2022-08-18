من نص إلى صورة.. "تيك توك" تطلق ميزة جديدة

وأوضح أن "إطلاق الميزة الجديدة لا يخرج عن كونه جزءًا من المنافسة التي تخوضها تيك توك ضد المنصات الأخرى لاستقطاب جمهورها وعلى رأسهم مستخدمو فيسبوك؛ ولذلك تسعى دومًا إلى تغيير شكل المحتوى، وزيادة عدد المستخدمين الذي يؤدي إلى جذب المزيد من المعلنين وبالتالي مراكمة الأرباح".