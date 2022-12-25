"تويتر" تعيد تقنية تنقذ الحياة بعد إزالتها لفترة وجيزة

ونفى "ماسك" أن يكون له دور في إزالة هذه الميزة على الإطلاق، وقال: "الرسالة لا تزال في الواقع موجودة، هذه أخبار كاذبة"، مضيفًا: "تويتر لا يمنع التقنيات التي تحمي من الانتحار"، ولكن عند البحث بكلمات مثل "الانتحار" أو "كوفيد-19"، لم تظهر حتى الآن هذه الإشعارات أو التقنية كما كان يحدث سابقًا.