تسريبات تكشف عن "أمر مزعج" قد يصل إلى خرائط "أبل" العام المقبل

وقالت المصادر إنه يمكن لإعلانات البحث داخل الخرائط، أن تعمل بطريقة مشابهة مثلاً، مطعم مكسيكي أن يدفع لشركة أبل مقابل ظهور نشاطه التجاري في مكان أعلى في القوائم المحلية عندما يبحث الأشخاص عن مصطلحات مثل "التاكو" و"سيفيتشي".