تسريبات تكشف عن "أمر مزعج" قد يصل إلى خرائط "أبل" العام المقبل

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن احتمالية إدماجها تقنية قد تكون "مزعجة" إلى خرائطها بداية العام المقبل 2023.
وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل تسعى لدمج إعلانات في خدمة "البحث" بخرائطها الموجودة على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" و"ماك".
وذكرت المصادر أن الفريق الهندسي بـ "أبل" بدأ بالفعل في إعداد البرنامج لدعم الإعلانات على شبكة البحث على خرائط أبل.
واختبرت "أبل" أخيراً إصداراً داخلياً للخرائط يتضمن إعلانات في شبكة البحث، ويمكن للمطوّرين أن يدفعوا للشركة لإعطاء الأولوية لبرامجهم في نتائج البحث، مما يضمن ظهورها في أعلى الصفحة عندما يقوم المستخدمون بإدخال مصطلحات محددة.
وقالت المصادر إنه يمكن لإعلانات البحث داخل الخرائط، أن تعمل بطريقة مشابهة مثلاً، مطعم مكسيكي أن يدفع لشركة أبل مقابل ظهور نشاطه التجاري في مكان أعلى في القوائم المحلية عندما يبحث الأشخاص عن مصطلحات مثل "التاكو" و"سيفيتشي".