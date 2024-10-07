شركة تابعة لـ"مايكروسوفت" تُغَير علامتها التجارية لتتوسع في عالم الألعاب

وقالت مديرة العمليات في مايكروسوفت، كيسي وو: "كنا نعلم أنه يتعين علينا إجراء تغيير من أجل نقلنا إلى المستقبل، ونظرًا لأننا أجرينا التغيير للتحول إلى هذا المجال؛ فيمكننا أن نقدم ألعاب هالو بتلك الطريقة، بطرق لم يرها الناس من قبل، مع الاستمرار بالوفاء بما تمثله هذه اللعبة بالنسبة لهم".