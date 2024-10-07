شركة تابعة لـ"مايكروسوفت" تُغَير علامتها التجارية لتتوسع في عالم الألعاب

أعلنت شركة "إندستيريز 343" التابعة لشركة "مايكروسوفت" تغيير علامتها التجارية إلى "هالو ستوديوز"، لتتوسع في عالم الألعاب الرقمية.
وأعلنت الشركة التابعة لـ"مايكروسوفت" أنها ستتبنى محرك "يونريل" الخاص بشركة "إيبك جيمز" في تطبيق عملي واقعي لاتفاقية الاستحواذ المبرمة بين الشركتين.
ويُعتبر اعتماد "هالو ستوديوز" على محرك "يونريل 5" أحدث إشارة إلى استثمارات مايكروسوفت بكثافة في مجال الألعاب وبالأخص "هالو"، التي باعت منها حتى الآن أكثر من 81 مليون نسخة، وحققت إيرادات بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
وقالت مديرة العمليات في مايكروسوفت، كيسي وو: "كنا نعلم أنه يتعين علينا إجراء تغيير من أجل نقلنا إلى المستقبل، ونظرًا لأننا أجرينا التغيير للتحول إلى هذا المجال؛ فيمكننا أن نقدم ألعاب هالو بتلك الطريقة، بطرق لم يرها الناس من قبل، مع الاستمرار بالوفاء بما تمثله هذه اللعبة بالنسبة لهم".