حتى تتفرغ للعمل.. "ميتا" ستمكّنك من إنشاء توأمك الرقمي على الإنترنت للدردشة والرد على الرسائل ومهام أخرى

وأشارت الشركة، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنه حتى مع الاستثمارات الوفيرة، فإن الإيرادات من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لن تكون ذات مغزى لفترة من الوقت.