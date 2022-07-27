هواوي تُطلق مجموعة جديدة من المنتجات الرائدة خلال حدث الإطلاق الصيفي في الشرق الأوسط وأفريقيا

ويمكنكم الوصول إلى ملفاتكم وتحريرها واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيقات الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات الفيديو أو الصوت من هاتفكم عبر حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفكم الذكي.