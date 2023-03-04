حلولها بسيطة.. مشكلة مزعجة لكثيرين يسبّبها "واتساب" لهاتفك

والحل يبدأ بالتأكّد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل "واتساب" على هاتفك بالخطوات التالية الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق، النقر على رمز ذاكرة الجهاز، حيث يظهر لك أكثر التطبيقات استهلاكاً للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف "آيفون"، وإذا كان المستخدم يعتمد كثيراً على الصور والفيديوهات في "واتساب" سيظهر في صدارة القائمة، وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها "واتساب" على هاتفه، فعليه التوجّه إلى إعدادات "واتساب"، والنقر على خانة الذاكرة (Storage and Data)، بعد ذلك، النقر على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعدّدة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.