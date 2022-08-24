أبل تؤكد شائعة انتشرت بخصوص ما تخططه لـ"آيباد"

وتابعت قائلة: "بهذا القرار سيصبح آيباد أو إس منصة خاصة، بها مميزات مصممة خصيصًا لحواسيب آيباد، وسنتعامل بمرونة في تقديم هذه الميزات وفق جدول زمني خاص بها؛ لذلك سنطلق نظام التشغيل الجديد بعد إطلاق نظام آي أو إس".