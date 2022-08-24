أبل تؤكد شائعة انتشرت بخصوص ما تخططه لـ"آيباد"

أكدت شركة "أبل" الأمريكية، شائعة منتشرة مؤخرًا بخصوص خططها بشأن حواسيب "آيباد" والمرتبطة بنظام التشغيل الخاص بها "آيباد أو إس".
وأوضحت أبل -بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أنها ستفصل تحديثات نظام تشغيل "آي أو إس" بصورة كاملة عن نظام تشغيل "آيباد أو إس".
وأشارت إلى أنه لهذا السبب قررت أبل تأجيل إطلاق نظام "آيباد أو إس 16" نحو شهر كامل، بعد إطلاق نظام "آي أو إس 16" لهواتف "آيفون".
وتابعت قائلة: "بهذا القرار سيصبح آيباد أو إس منصة خاصة، بها مميزات مصممة خصيصًا لحواسيب آيباد، وسنتعامل بمرونة في تقديم هذه الميزات وفق جدول زمني خاص بها؛ لذلك سنطلق نظام التشغيل الجديد بعد إطلاق نظام آي أو إس".