"سامسونج" تؤجل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لهذا السبب

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن الشركة قررت تأجيل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بدلًا من التوقعات بإطلاقها في فبراير 2024.