"سامسونج" تؤجل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لهذا السبب

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن الشركة قررت تأجيل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بدلًا من التوقعات بإطلاقها في فبراير 2024.
وأوضحت المصادر -بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن التأجيل يرجع إلى الزخم الإعلامي الذي حَظِيَت به سماعات "أبل" الجديد "فيجن برو"، وسعيها لتكون منافسًا قويًّا لها.
وقررت سامسونج -وفقًا للمصادر- إعادة النظر في مواصفات وتصميم سماعتها للواقع الافتراضي المعزز، حتى لا تواجه مشاكل في التسويق مقارنة بسماعات "أبل فيجن برو".