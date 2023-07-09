تقنية

"سامسونج" تؤجل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لهذا السبب

"سامسونج" تؤجل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لهذا السبب

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أن الشركة قررت تأجيل إطلاق سماعتها للواقع الافتراضي المعزز لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بدلًا من التوقعات بإطلاقها في فبراير 2024.

وأوضحت المصادر -بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن التأجيل يرجع إلى الزخم الإعلامي الذي حَظِيَت به سماعات "أبل" الجديد "فيجن برو"، وسعيها لتكون منافسًا قويًّا لها.

وقررت سامسونج -وفقًا للمصادر- إعادة النظر في مواصفات وتصميم سماعتها للواقع الافتراضي المعزز، حتى لا تواجه مشاكل في التسويق مقارنة بسماعات "أبل فيجن برو".

شركة سامسونج الكورية الجنوبية
سماعتها للواقع الافتراضي المعزز

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