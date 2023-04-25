بعضها يبدو منطقيًّا ولا يقاوم.. أبرز 5 خدع للاحتيال على "واتساب"

وحذّر الخبراء من أبرز 5 حيل مستخدمة للإيقاع بالمستخدمين في تطبيق التواصل الفوري "واتساب"؛ هي: أبي وأمي: تستغل هذه الحيلة قلق الوالدين على ابنهما، وتعتمد على بعث رسالة لهما تزعم بأنها من ابنهما.. ولتمرير الحيلة تقول الرسالة إن الابن فَقَد هاتفه ولذلك يتحدث من هاتف جديد. والخطوة الثانية المتوقعة في هذا الإطار هو طلب تحويل أموال من الوالدين إلى حساب بعينه. ويقول المحتالون في الرسالة مثلًا: "أمي وأبي ساعداني في الحصول على المال لأنه تم منعي من الوصول إلى حسابي المصرفي".