"بلوسكاي" تسمح لقادة العالم بالانضمام إلى المنصة

أعلنت منصة "بلوسكاي"، التي توصف بأنها البديل المثالي لـ"إكس" (تويتر سابقًا)، بأنها ستسمح لقادة العالم ورؤساء الدول بالانضمام إلى المنصة.
وأوضحت "بلوسكاي" في بيان رسمي، أنها ستقدم بعض خيارات الإشراف الجديدة بعد فتح أبوابها أمام الجمهور، والتي ستسمح لقادة العالم بالانضمام إلى المنصة.
وقالت "بلوسكاي" في منشور رسمي: "بالمناسبة.. لقد رفعنا سياسة" عدم وجود رؤساء دول، لقد تم وضع هذه السياسة على مدار العام الماضي؛ حيث عملت بلوسكاي على التغلب على جميع الصعوبات المبكرة التي نشأت بسبب كونها شبكة اجتماعية ناشئة".
يُذكر أن "بلوسكاي" ظلت منصة للدعوة فقط منذ إطلاقها في فبراير 2023 حتى فبراير من هذا العام، عندما تخلت أخيرًا عن قائمة الانتظار.
وكانت "بلوسكاي" قد قالت في مايو الماضي إنها غير مستعدة لانضمام رؤساء الدول؛ بل إنها طلبت من المستخدمين إخطار فريق الدعم الخاص بها "قبل دعوة شخصيات بارزة".
ولكن عددها نما منذ ذلك الحين إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم، واكتسب ما يقرب من مليون مستخدم فقط في اليوم التالي لتوقفه عن طلب رموز الدعوة.