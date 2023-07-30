مصادر تكشف عن تجهيز سامسونج "خاتمًا ذكيًّا".. هذه تفاصيله

وتتوقع المصادر أن إنتاج "جلاكسي رينج" الرسمي في الأسواق قد لا يكون خلال عام 2024، ولكن مصادر أخرى توقعت أن يتم إطلاقه خلال عام 2024 بالتزامن مع إطلاق هواتف "جلاكسي إس 24".