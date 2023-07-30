مصادر تكشف عن تجهيز سامسونج "خاتمًا ذكيًّا".. هذه تفاصيله

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن تجهيزها "خاتمًا ذكيًّا" من سلسلة "جلاكسي".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جهاز سامسونج القابل للارتداء يطرق لأول مرة سوقًا غير مستغَل، وهو "خاتم ذكي" سيطلق عليه اسم "جلاكسي رينج".
وأفادت المصادر بأن سامسونج انتهت فعليًّا من عملية تطويره، وستبدأ عمليات الإنتاج الشهر المقبل، وستحدد بعدها وقت عرضه رسميًّا في الأسواق.
وتتوقع المصادر أن إنتاج "جلاكسي رينج" الرسمي في الأسواق قد لا يكون خلال عام 2024، ولكن مصادر أخرى توقعت أن يتم إطلاقه خلال عام 2024 بالتزامن مع إطلاق هواتف "جلاكسي إس 24".
وسيحصل "جلاكسي رينج" على عدد كبير من المهام الطبية، حيث سيمكنه تقديم تخطيط للقلب وتتبع ضربات القلب غير المنتظمة.