أكثر 5 منصات تواصل اجتماعي استخداماً حول العالم في 2022

ارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم بنحو 227 مليون مستخدم منصة البيانات والتحليلات "DataReportal"، وظهرت خلاله أكثر 5 منصات للتواصل الاجتماعي استخداماً في عام 2022 حتى شهر سبتمبر الجاري.