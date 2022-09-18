تقنية

أكثر 5 منصات تواصل اجتماعي استخداماً حول العالم في 2022

أكثر 5 منصات تواصل اجتماعي استخداماً حول العالم في 2022
خالد علي

ارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم بنحو 227 مليون مستخدم منصة البيانات والتحليلات "DataReportal"، وظهرت خلاله أكثر 5 منصات للتواصل الاجتماعي استخداماً في عام 2022 حتى شهر سبتمبر الجاري.

وتخلو قائمة الخمسة الأوائل من منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تويتر":

1- فيسبوك -عدد المستخدمين النشطين عالمياً- 2.9 مليار.

2- يوتيوب -عدد المستخدمين النشطين عالمياً- 2.5 مليار.

3- واتساب -عدد المستخدمين النشطين عالمياً- ملياران.

4- إنستغرام -عدد المستخدمين النشطين عالمياً- 1.4 مليار.

5- وي شات "wechat" -عدد المستخدمين النشطين عالمياً- 1.3 مليار.

واتساب
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
منصات التواصل الاجتماعي
وي شات

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