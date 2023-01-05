في ساعتين فقط "وان بلس 11" يكسر رقمًا قياسيًّا في المبيعات بالصين

حقق هاتف "وان بلس 11" الرائد، رقمًا قياسيًّا في طلبات الشراء "ما قبل البيع" في السوق الصيني، بعد أقل من 24 ساعة من فتح باب طلبات "ما قبل البيع"؛ محققًا نجاحًا لا يصدق؛ بحسب تقارير صحفية عالمية.
ونقل موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن لي جيي، الرئيس التنفيذي لـ"وان بلس" في الصين، قوله إن هاتف "وان بلس 11" حطّم الأرقام القياسية في طلبات "ما قبل البيع"، بعد ساعتين فقط من فتح الباب.
ومن المقرر أن تبدأ "وان بلس" في طرح الهاتف بالسوق الصينية رسميًّا يوم 9 يناير؛ على أن تبدأ الطرح العالمي له في شهر فبراير المقبل.
وأضاف رئيس "وان بلس": "بهذا المعدل نفترض أن الهاتف سيحقق نجاحًا مبهرًا، ونتوقع شراء الكثير من الوحدات في دقائق معدودة، وسيتم وضع إشعار تم البيع بالكامل في وقت قصير".
وكشف رئيس "وان بلس" أن الشركة لا تنوي طرح نسخة "برو" من هاتفها "وان بلس 11" كما اعتادت دومًا أن تفعل؛ مشددًا على أن الإمكانيات المتوفرة في الهاتف الجديد لا تجعل هناك حاجة لوجود إصدار "برو" منه.