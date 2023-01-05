في ساعتين فقط "وان بلس 11" يكسر رقمًا قياسيًّا في المبيعات بالصين

حقق هاتف "وان بلس 11" الرائد، رقمًا قياسيًّا في طلبات الشراء "ما قبل البيع" في السوق الصيني، بعد أقل من 24 ساعة من فتح باب طلبات "ما قبل البيع"؛ محققًا نجاحًا لا يصدق؛ بحسب تقارير صحفية عالمية.