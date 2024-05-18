بعدما حققت 30 مليار دولار.. إعلان قريب لمستخدمي لعبة "Call of Duty"

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع الإعلان عن هذه الخطط، في معرض "إكس بوكس" السنوي للشركة الشهر المقبل، وتمثّل أكبر تغيير في قسم الألعاب لدي "مايكروسوفت" منذ أن أتمّت صفقة الاستحواذ على "Activision Blizzard" بقيمة 75 مليار دولار، وفق ما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة، مؤكدين أنه سيظل لدى المستهلكين خيار شراء اللعبة مباشرة للعب عبر أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر.