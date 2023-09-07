"يوتيوب" يختبر أسلوباً جديداً لـ"الفواصل الإعلانية" على تطبيقاته التلفزيونية

ليس من الواضح بالضبط كيف يخطط يوتيوب لتقسيم الأمور، مثل ما إذا كان سيحتوي على استراحة مدتها أربع دقائق في الساعة بدلاً من أربع شرائح إعلانية مدتها دقيقة واحدة، ولم توضح الخدمة أيضاً ما إذا كانت ستعرض المزيد من الإعلانات بشكل عام إذا مضت قدماً في هذه الخطة.