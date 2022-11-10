تقارير: "تويتر" تسعى لتطوير منظومة دفع خاصة بها

كشفت تقارير من داخل منصة التدوين المصغر "تويتر"، أنها تسعى حاليًا لتطوير منظومة دفع جديدة خاصة بها، بدلًا من الاستعانة بجهات خارجية، ضمن رؤية جديدة لمالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ لزيادة أرباح المنصة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "ماسك" ناقش مع المعلنين والمستثمرين إنشاء المنظومة الجديدة؛ لربط حساباتهم المصرفية بـ"تويتر"، وهو ما يمكّنهم من إرسال الأموال لبعضهم.
رغم أن التقارير تشير إلى أن هذا قد يستغرق وقتًا طويلًا، لكن مصادر ذكرت أن "تويتر" فعلًا قدّمت أوراق تسجيل لمعالجة مدفوعات الشركة مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، أي أن "ماسك" يسعى بصورة جادة لتسريع عمليات إطلاق هذه المنصة.