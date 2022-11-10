تقارير: "تويتر" تسعى لتطوير منظومة دفع خاصة بها

رغم أن التقارير تشير إلى أن هذا قد يستغرق وقتًا طويلًا، لكن مصادر ذكرت أن "تويتر" فعلًا قدّمت أوراق تسجيل لمعالجة مدفوعات الشركة مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، أي أن "ماسك" يسعى بصورة جادة لتسريع عمليات إطلاق هذه المنصة.