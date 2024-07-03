أول صور مسربة من هاتف سامسونج "جلاكسي زد فليب 6" القابل للطي

أما بالنسبة لكاميرا السيلفي فستأتي بدقة 10 ميجابكسل، ويُزعم أن أبعاد ووزن "جلاكسي زد فليب 6" متطابقة مع أبعاد ووزن سابقه، لكنه سيتمكّن من تعبئة بطارية أكبر بسعة 4000 مللي أمبير بطريقة ما.