أول صور مسربة من هاتف سامسونج "جلاكسي زد فليب 6" القابل للطي

كشفت تقاريرُ صحفية عديدة عن أول صور واضحة مسربة لهاتف سامسونج القابل للطي الأحدث "جلاكسي زد فليب 6".
ومن المتوقّع أن يتم الكشف رسميًّا عن الهاتف القابل للطي الجديد من سامسونج في مؤتمر صحفي عالمي سيكون يوم 10 يوليو الجاري في باريس.
وتظهر التسريبات الجديدة أن هاتف "جلاكسي زد فليب 6" سيكون ذا شاشة بالوضع الكامل من نوع "داينميك أموليد 2 إكس" بقياس 6.7 بوصة بدقة "2640×1080" بيكسل بمعدل تحديث 120 هرتز، وعند الطي بشاشة "سوبر أموليد" بقياس 3.4 بوصة بدقة 720×748 بيكسل.
ومن المتوقّع أن يعمل الهاتف بمعالج من نوع "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.
وسيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تبدو مطابقة لتلك الموجودة في إصدار "جلاكسي زد فليب 5" من العام الماضي.
أما بالنسبة لكاميرا السيلفي فستأتي بدقة 10 ميجابكسل، ويُزعم أن أبعاد ووزن "جلاكسي زد فليب 6" متطابقة مع أبعاد ووزن سابقه، لكنه سيتمكّن من تعبئة بطارية أكبر بسعة 4000 مللي أمبير بطريقة ما.
وبشكل عام يبدو أنه تحديث بسيط إلى حدّ ما لـ "جلاكسي زد فليب 5"، مع كاميرا رئيسية ذات دقّة أعلى، ومن المفترض أن تكون أفضل وبطارية أكبر بنسبة 8%.