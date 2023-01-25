لاتهامها باحتكار سوق الإعلان الرقمي.. "جوجل" قد تدفع "ثمنًا باهظًا"

وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه، من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد في سبتمبر.