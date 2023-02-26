كيف كان أداء هاتف "سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا" في اختبار السرعة بمواجهة "آيفون 14 برو ماكس"؟

كشفت تقارير إخبارية عالمية تفاصيل اختبار السرعة الذي خاضته أيقونة سامسونج الجديدة "جلاكسي إس 23 ألترا" بمواجهة أيقونة أبل "آيفون 14 برو ماكس".
وأظهر الاختبار الذي نشر تفاصيله موقع "جي إس إم آرنا" التقني المتخصص، أن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" تفوق في السرعة على "آيفون 14 برو ماكس"، ما يجعله واحدًا من أقوى هواتف "أندرويد" في الوقت الحالي.
وخاض الهاتفان اختبار "فون بوف"، الذي لم يهزم فيه أي هاتف "آيفون خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة خلال اللفة الأولى، ولكن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" فعلها لأول مرة.