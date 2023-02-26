كيف كان أداء هاتف "سامسونج جلاكسي إس 23 ألترا" في اختبار السرعة بمواجهة "آيفون 14 برو ماكس"؟

وأظهر الاختبار الذي نشر تفاصيله موقع "جي إس إم آرنا" التقني المتخصص، أن هاتف "جلاكسي إس 23 ألترا" تفوق في السرعة على "آيفون 14 برو ماكس"، ما يجعله واحدًا من أقوى هواتف "أندرويد" في الوقت الحالي.