علماء يطورون رقائق ومعالجات "شبيهة بالدماغ"

وقال العالم ثانوس فاسيلوبولوس، من مختبر أبحاث آي بي إم في زيورخ بسويسرا: إنه بالمقارنة مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية، فإن "الدماغ البشري قادر على تحقيق أداء رائع مع استهلاك القليل من الطاقة".