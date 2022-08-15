تقرير يكشف عن تقنية "مزعجة" تنوي أبل أن تضيفها إلى تطبيقاتها على "آيفون" و"آيباد"

وأبرز التطبيقات التي قد تضيف لها أبل إعلانات تطبيق "خرائط أبل"، و"أبل تي في بلس" وتطبيقات الأسهم، إضافة إلى الإعلانات عبر متجرها للتطبيقات "آب ستور" و"أخبار أبل".