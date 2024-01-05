تسريبات تزف بشرى بشأن هواتف "جلاكسي إس 24" المرتقبة

واحتفل منتقدو معالجات "أكسيونز" بتلك التسريبات، التي تشير إلى أن سامسونج ستستخدم معالجات "آكسيونز 2400" الجديد على بعض هواتف "جلاكسي إس 24 فانيليا" وفي بعض الأسواق فقط.