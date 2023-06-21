جوائز "جرامي" تعلن عما ستفعله بالمقاطع الموسيقية والأغاني المصممة بـ"الذكاء الاصطناعي"

أعلنت جوائز "جرامي" عن موقفها إزاء المقاطع الموسيقية والأغاني التي سيتم تصميمها بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"، وهل يمكنها الحصول على الجوائز العالمية أم لا؟
قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل في جوائز جرامي، هارفي ماسون جونيور، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للجوائز: إنها لن تمنح جوائزها إلا للأغاني أو الموسيقيين الذين يكونون في الغالب بشرًا"، ولن تمنحها إلى الأصوات أو الموسيقى المصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع: "في هذه المرحلة سنسمح بتقديم موسيقى ومحتوى الذكاء الاصطناعي، لكن لن يُسمح حتى الآن بأن تذهب جوائز جرامي إليهم، بل ستذهب إلى المبدعين البشريين فقط؛ لكن إذا كان هناك صوت يغني بتقنيات الذكاء الاصطناعي أو أجهزة ابتكرت الموسيقى عن طريق عنصر بشري، فيمكننا النظر في الأمر".
واعترف ماسون بأن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلب صناعة الموسيقى، مضيفًا: "سيكون للذكاء الاصطناعي دور مطلق ولا لبس فيه في تشكيل مستقبل صناعتنا".