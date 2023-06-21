جوائز "جرامي" تعلن عما ستفعله بالمقاطع الموسيقية والأغاني المصممة بـ"الذكاء الاصطناعي"

وتابع: "في هذه المرحلة سنسمح بتقديم موسيقى ومحتوى الذكاء الاصطناعي، لكن لن يُسمح حتى الآن بأن تذهب جوائز جرامي إليهم، بل ستذهب إلى المبدعين البشريين فقط؛ لكن إذا كان هناك صوت يغني بتقنيات الذكاء الاصطناعي أو أجهزة ابتكرت الموسيقى عن طريق عنصر بشري، فيمكننا النظر في الأمر".